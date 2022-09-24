Буэнос-Айрес, 24 сентября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. 24 сентября в Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» национальная сборная Аргентины по футболу в товарищеском матче разгромила сборную Гондуараса. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Андрей Пронин Лионель Месси

Забитыми мячами в составе сборной Аргентины отметились Лаутаро Мартинес (16’ Алехандро Гомес) и Лионель Месси (45+2’ пенальти, 69’).

Составы команд:

Аргентина: Рульи, Мартинес, Тальяфико, Песселья (Перес, 65’), Лусеро, Паредес (Фернандес, 64’), Де Пауль (МакАллистер, 72’), Ло Чельсо (Корреа, 72’), Месси, Гомес (Альмада, 54’), Мартинес (Альварес, 46’).

Гондурас: Лопес, Санчос, Мелендез, Малдонадо, Элвир (Флорес, 82), Арриага (Мейя, 76’), Кастелланос (Росалес, 76’), Флорес, Виндел (Пальма, 46’), Киото (Рочес, 82’), Нахар (Солано, 62’).