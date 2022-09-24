Луганск, 24 сентября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Более 90% военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) проголосовали на референдуме по воссоединению с Россией. Об этом офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил 24 сентября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

«По состоянию на 19:00 24 сентября в Народной милиции ЛНР проголосовали более 90% военнослужащих», — сказал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатель из Словакии на референдуме в ЛНР Любица Блашкова заявила, что у республик Донбасса «всё получится» и они войдут в состав России. Она выразила надежду, что Донбасс будет первой ласточкой, которая покажет всем остальным славянам, что нужно быть вместе.

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