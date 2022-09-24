Ливерпуль, Великобритания, 24 сентября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. 28-летний голкипер «Эвертона» и национальной сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом 24 сентября сообщает издание The Telegraph.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, «МЮ» рассматривает Пикфорда в качестве потенциальной замены Давиду Де Хеа, чей контракт с «красными дьяволами» истекает 30 июня 2023 года.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского голкипера в 28 миллионов евро. В текущем сезоне Пикфорд принял участие в шести турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых пропустил шесть мячей.

За «Эвертон» Пикфорд выступает с 1 июля 2017 года после перехода из «Сандерленда» за 28,5 миллиона евро.