Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН соберется 27 сентября на очередное заседание по ситуации в б. УССР, говорится в программе Совбеза.

Иван Шилов, ИА REGNUM ООН

Отмечается, что заседание намечено на вторую половину дня вторника по нью-йоркскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Владимир Джабаров счёл бредом призыв главы Евросовета Шарля Мишеля исключить Россию из Совбеза ООН.

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