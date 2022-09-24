Москва, , 19:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин может 30 сентября выступить перед двумя палатами российского парламента.

Кремль Василий Иванов © ИА REGNUM

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Проведение «протокольного мероприятия» 30 сентября предположил источник РИА Новости.

Будет ли это именно посланием Федеральному собранию, пока точно неясно, однако мероприятие может быть аналогичным обращению главы государства после референдума в Крыму.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о воссоединении России с освобожденными территориями УССР, а также с ЛНР и ДНР Госдума может обсудить на дополнительном заседании 29 сентября, Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов также 29 сентября.

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