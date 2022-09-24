Москва, 24 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Московский военный комиссариат направил работодателям разъяснения, как регулируются трудовые отношения во время частичной мобилизации, сообщает 24 сентября агентство городских новостей «Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Работодателям запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации. При этом на время службы действие договоров и контрактов приостанавливается», — пишет городских новостей.

Также сообщается, что руководители и ответственные за военно-учетную работу работники организаций обязаны оповещать граждан о повестках.