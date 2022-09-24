Москва, , 19:47 — REGNUM Бывший министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная назначена заместителем министра культуры России. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 24 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Мишустин Government.ru

«Назначить Преподобную Надежду Александровну заместителем министра культуры Российской Федерации», — говорится в документе.

Другим распоряжением Мишустин освободил от этой должности Ольгу Ярилову. Ярилова отвечала в Минкульте за региональную политику, кинематографию и цифровое развитие, должность замминистра она занимала с 2018 года.

Преподобная руководила нижегородским минкультом в 2018–2020 годах.