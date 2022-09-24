Ливерпуль, Великобритания, 24 сентября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» намерен продлить контракт с 27-летним центральным полузащитником сборной Гвинеи по футболу Наби Кейта. Об этом 24 сентября сообщает издание Football Insider.

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Действующее соглашение Кейта с «мерсисайдцами» рассчитано на один год до конца сезона 2022/23.

В прошлом сезоне Наби Кейта принял участие в 23 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Ливерпуль» Кейта выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 60 миллионов евро. На данный профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает гвинейца в 25 миллионов евро.