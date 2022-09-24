Каир, 24 сентября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил выдвижение кандидатуры страны на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом египетский министр по делам молодежи и спорта Ашраф Собхи заявил 24 сентября, сообщает информационный портал «Ахбар аль-Яум».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Египет на карте мира. Пирамида

С таким заявлением Собхи выступил в ходе официального приёма, устроенного в Каире по случаю визита президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Бах отметил, что спортивная инфраструктура Египта позволяет провести Олимпийские игры.

«Глава государства дал согласие на официальный запрос о предоставлении Египту права проведения Олимпиады в 2036 году», — сказал Собхи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году летняя Олимпиада прошла в Пекине, но среди городов-претендентов на проведение Игр был Каир. Прежде Африка не принимала летние Игры.

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