Москва, 24 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о воссоединении освобожденных территорий России могут внести в Госдуму 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Инициативы могут быть рассмотрены на внеочередном заседании 29 сентября, не исключил источник ТАСС в Госдуме.

В то же время 30 сентября может состояться мероприятие с участием парламентариев и президента России Владимира Путина. Источники РИА Новости предположили, что это, возможно, послание Федеральному собранию России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях проходят референдумы по вопросу вхождения в состав России.