Севастополь, , 19:30 — REGNUM В Севастополе поступают единичные сигналы о мобилизации людей, не проходивших срочной военной службы, власти будут разбираться с каждым случаем. Об этом сообщил 24 сентября в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Глава региона выступил с рядом пояснений в связи с проводимой частичной мобилизацией. В частности, он обратил внимание, что медкомиссия при мобилизации не проводится нигде, так как это не первичный призыв — предполагается, что человек годе к службе, если находится в запасе.

«Безусловно, если человек сейчас имеет инвалидность или подтверждённые заболевания, которые не позволяют нести службу — ему не место в армии. Он должен об этом сказать в военкомате, предъявить справки, или потребовать прохождение медкомиссии», — уточнил Развожаев.

Губернатор также подчеркнул, что поступают сигналы об ошибочной мобилизации тех, что не должен под неё попасть, в частности, единичные случаи призыва людей, не проходивших срочную службу.

«С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться», — подчеркнул Развожаев, написав, что контролирует проблемные вопросы лично.

В то же время глава региона призвал обращающихся с жалобами на нарушения максимально конкретно указывать данные — когда призвали, какой военкомат, в чём суть.

«Аккаунты, которые пытаются сеять панику и пишут общие фразы типа «Гребут всех неслуживших» — будут блокироваться. Провокаторов с [территории бывш. УССР] сейчас хватает, надеюсь на понимание», — добавил глава региона.

Губернатор также обратил внимание, что оставлять конкретные жалобы, а также задавать вопросы можно по горячей линии 122. А в ближайшее время будет организован чат-бот для отправки конфиденциальной информации по жалобам.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. Планируется призвать около 300 тысяч человек, в Севастополе планируется мобилизовать до 4% от общего числа резервистов.