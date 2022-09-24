Губернатор Севастополя обещал разобраться с мобилизацией «по ошибке»
Севастополь, 24 сентября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Севастополе поступают единичные сигналы о мобилизации людей, не проходивших срочной военной службы, власти будут разбираться с каждым случаем. Об этом сообщил 24 сентября в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава региона выступил с рядом пояснений в связи с проводимой частичной мобилизацией. В частности, он обратил внимание, что медкомиссия при мобилизации не проводится нигде, так как это не первичный призыв — предполагается, что человек годе к службе, если находится в запасе.
Губернатор также подчеркнул, что поступают сигналы об ошибочной мобилизации тех, что не должен под неё попасть, в частности, единичные случаи призыва людей, не проходивших срочную службу.
В то же время глава региона призвал обращающихся с жалобами на нарушения максимально конкретно указывать данные — когда призвали, какой военкомат, в чём суть.
Губернатор также обратил внимание, что оставлять конкретные жалобы, а также задавать вопросы можно по горячей линии 122. А в ближайшее время будет организован чат-бот для отправки конфиденциальной информации по жалобам.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. Планируется призвать около 300 тысяч человек, в Севастополе планируется мобилизовать до 4% от общего числа резервистов.