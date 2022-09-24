24 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейскому союзу стоит серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина о возможном применении Российской Федерацией ядерного оружия.

Оксана Переможенко, , 19:21 — REGNUM Европейскому союзу стоит серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина о возможном применении Российской Федерацией ядерного оружия. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьез. Сейчас, безусловно, опасный момент», — отметил политик, добавив, что странам Евросоюза нужно и в дальнейшем помогать киевскому режиму, в том числе и оружием, а также продолжать политику санкций против России.

Дипломат также добавил, что конфликт необходимо урегулировать дипломатическим путем, но так, чтоб «сохранить суверенитет и территориальную целостность» б. УССР.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что для своей защиты Российская Федерация будет использовать все средства.

Заявление Борреля обсудили в мессенджере Telegram. Многие отметили, что до европейского дипломата «наконец-то дошло», что российский лидер не блефует. Иные указали на то, что с Киевом договариваться бессмысленно.

«Да неужели? В самом деле? Дошло?..» — написал S. R.

«И биться сердце перестало… не прошло и полгода…» — смеется Юляна.

«Проблеск разума», — прокомментировала Dasha C.

«Жареным запахло?» — с сарказмом спросила Елена.

«А не [он ли] говорил, что Россию надо победить на поле боя? А что случилось… Голова думать начала?..» — отреагировал Боб.

«Вразумился, колонизатор! Путин вам ещё в декабре прошлого года предлагал выгодный всем взаимный договор о безопасности», — напомнил «Стопервый».

«Не прошло и года, как до них дошло. Видимо, переводчик у них плохой», — добавил один из участников обсуждения.

Жозеп Боррель (сс) European Parliament

«Единственное адекватное заявление от ЕС», — написал Alexey.

«Так пусть хозяин скажет [Зеленскому], хватит, отвоевались, и нет проблем!» — прокомментировал Александр.

«Да ладно? Они начали слова Путина воспринимать всерьёз? А до этого всего происходящего сложно было? Или испытывали на прочность?! Клоуны…» — отметил Валерий О.

«Предупреждали, не трогайте медведя. Теперь заткнитесь», — не выдержала «Сахалинка».

«Пусть сушит памперсы», — иронизирует Helga S.

«Они понимают только силу! Держись, Россия!» — добавила Наталья.

«А что, сволочи, до 24 февраля творили, когда от вас требовали гарантии безопасности? Готовили [бывш. УССР] с Польшей и прибалтами к уничтожению Донбасса, поглощению Белоруссии и войне с Россией? Договариваться будем, но на наших условиях», — написал Александр.

«Что, месье Жозеп, начинает доходить, что это не шутки, не надо провоцировать», — пишет Alexander.

«Неужели вспомнил, что он дипломат?» — задалась вопросом Гала.

«Вот объясните мне, когда это наш президент грозил, именного грозил (так, как американские не товарищи) кому-либо ядерным оружием? Он сказал, что мы можем ответить. Но… везде кричат… что мы угрожаем. А почему все подзабыли о малых ядерных ударах, о которых постоянно, еще раз повторяю, постоянно, тявкали все наперебой и в Англии, и в США?..» — не понимает Наташа.

«Не с кем договариваться, опыт подписания неких бумажек в Минске есть, ничего хорошего из этого не получается», — подытожил Игорь.