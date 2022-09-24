Баку, 24 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили по телефону министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар, сообщает 24 сентября пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Закир Гасанов

Гасанов проинформировал Акара о ситуации на границе после мер, которые армия Азербайджана предприняла «в ответ на провокации армянских формирований», указано в сообщении.

Турецкий министр заверил азербайджанского коллегу в поддержке Баку со стороны Анкары. Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества в военной сфере.

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