Донецк, 24 сентября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ получили повреждения здания школы и детского сада. Об этом 24 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По уточненной информации, в результате обстрела… зафиксировано прямое попадание в школу № 103, а также в детский сад № 94», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами.