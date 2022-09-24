Луганск, , 19:16 — REGNUM Голосование на референдуме по вопросу о присоединении Луганской Народной Республики к Российской Федерации идёт в соответствии с международными стандартами организации избирательного процесса. Об этом заявил выступающий в качестве наблюдателя на референдуме декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

«Мы не так много посмотрели участков, и то, что мы видим, о каких-то серьезных нарушениях, мы не можем говорить. Есть определенные особенности в организации процесса, но они абсолютно соответствуют как местному законодательству, так и абсолютно не противоречат международно принятым нормам организации избирательного процесса», — передаёт слова Гигина РИА «Новости».

В пятницу, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях начался референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Голосование будет проходить пять дней, до 27 сентября. Референдумы проходят по инициативе общественности этих регионов. Люди считают, что вхождение в состав РФ обезопасит их от обстрелов со стороны ВФУ, оружие которым поставляет НАТО.