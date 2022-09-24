Запорожье, Бывш. УССР, 24 сентября 2022, 19:15 — REGNUM Город Энергодар Запорожской области подвергся небывалому артиллерийскому обстрелу со стороны киевских карателей, чтобы запугать мирное население и помешать проведению референдума. Об этом 24 сентября сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он добавил, что киевский режим стремится запугать мирное население и как можно больше пролить крови мирных жителей, чтобы помешать проведению референдума.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики атаковали штаб движения «Мы вместе с Россией» в городе Энергодаре в первый день проведения референдума в Запорожской области.
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