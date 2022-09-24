Запорожье, Бывш. УССР, , 19:15 — REGNUM Город Энергодар Запорожской области подвергся небывалому артиллерийскому обстрелу со стороны киевских карателей, чтобы запугать мирное население и помешать проведению референдума. Об этом 24 сентября сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukr

«Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Причем бьют по жилым кварталам. Обстрела города такой интенсивности ещё не было. Режим Зеленского сорвался с цепи», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что киевский режим стремится запугать мирное население и как можно больше пролить крови мирных жителей, чтобы помешать проведению референдума.

«Всё это убеждает нас в том, что нужно как можно быстрее становиться Россией», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики атаковали штаб движения «Мы вместе с Россией» в городе Энергодаре в первый день проведения референдума в Запорожской области.

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