Запорожье, Бывш. УССР, 24 сентября 2022, 19:15 — REGNUM Город Энергодар Запорожской области подвергся небывалому артиллерийскому обстрелу со стороны киевских карателей, чтобы запугать мирное население и помешать проведению референдума. Об этом 24 сентября сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Артиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukr
«Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Причем бьют по жилым кварталам. Обстрела города такой интенсивности ещё не было. Режим Зеленского сорвался с цепи», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что киевский режим стремится запугать мирное население и как можно больше пролить крови мирных жителей, чтобы помешать проведению референдума.

«Всё это убеждает нас в том, что нужно как можно быстрее становиться Россией», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики атаковали штаб движения «Мы вместе с Россией» в городе Энергодаре в первый день проведения референдума в Запорожской области.

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