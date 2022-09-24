Оттава, , 19:16 — REGNUM Без электроснабжения в Канаде остались свыше 500 тыс. домохозяйств и других строений. Причиной стал ураган «Фиона», сообщает 24 сентября телеканал CTV.

Ураган U.S. Air Force

От урагана пострадали атлантические провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда. Там прошли проливные дожди, дул сильный ветер с порывами до 45 м/с.

Ураган оборвал линии электропередачи, повалил сотни деревьев и рекламных конструкций, сорвал крыши с домов. В ряде муниципалитетов объявлен режим чрезвычайной ситуации, для жителей действуют специальные укрытия. Информации о пострадавших пока нет.

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