Москва, , 19:05 — REGNUM Комментируя ход референдумов в ЛНР и ДНР и на освобожденных территориях [бывш. УССР], политолог Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила: «В целом ситуация такая: явка выглядит высокой, но совершенно реалистичной. Люди активно голосуют — как, в принципе, и показывали прогнозы».

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