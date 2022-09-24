Москва, 24 сентября 2022, 19:05 — REGNUM Комментируя ход референдумов в ЛНР и ДНР и на освобожденных территориях [бывш. УССР], политолог Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила: «В целом ситуация такая: явка выглядит высокой, но совершенно реалистичной. Люди активно голосуют — как, в принципе, и показывали прогнозы».
Явка на референдумы на территориях [бывш. УССР] выглядит высокой. Мнение
«Сорвать референдумы или резко снизить явку с помощью угроз и запугивания стороны [бывш. УССР] не удалось. Сотрудники избирательных комиссий — молодцы. Смелые люди, выполняют свою работу не дрогнув. Пока нет никаких оснований сомневаться и в добровольности, и в законном ходе референдумов», — подчеркнула эксперт.
Власти Донецкой и Луганской республик, а также освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей в сентябре 2022 года объявили о намерении провести референдумы о возвращении в состав России. Референдумы должны пройти 23-27 сентября.