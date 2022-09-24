Варшава, 24 сентября 2022, 19:03 — REGNUM Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский пожаловался на «недостаточную» помощь Германии киевскому режиму и назвал власти ФРГ «вредителями». Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.
По его словам, Берлин «продолжает настаивать на невыгодном для Киева мире».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин продолжит и дальше оказывать поддержку Киеву, однако будет следить за тем, чтобы не стать стороной конфликта на территории б. УССР.
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