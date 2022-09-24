Варшава, , 19:03 — REGNUM Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский пожаловался на «недостаточную» помощь Германии киевскому режиму и назвал власти ФРГ «вредителями». Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Ярослав Качиньский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каждый, кто отказывается от помощи [киевскому режиму], вредит, вредит и еще раз вредит. Германия может больше, но не делает этого», — сказал Качиньский на встрече с жителями города Олесница.

По его словам, Берлин «продолжает настаивать на невыгодном для Киева мире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин продолжит и дальше оказывать поддержку Киеву, однако будет следить за тем, чтобы не стать стороной конфликта на территории б. УССР.

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