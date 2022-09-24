Донецк, 24 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:05 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Широкую Балку из артиллерии.