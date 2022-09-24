Екатеринбург, 24 сентября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Возвращение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Россию укрепит её иммунитет к прозападным майданам и другим переворотам. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM общественник Сергей Колясников, отвечая на вопрос о том, как воссоединение этих территорий с их в основном русским населением и трагическим опытом жизни при киевском режиме отразится на политической атмосфере в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Я думаю, эти люди укрепят иммунитет России к разного рода прозападным майданам, переворотам и т.п. Поскольку все они воочию убедились, что на самом деле находится за сладкозвучными обещаниями Запада», — сказал Колясников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР проводятся референдумы о воссоединении с Российской Федерацией. Они проходят с 23 по 27 сентября. Проголосовать могут и жители этих регионов, находящиеся сейчас в России. Для этого в городах страны созданы избирательные участки и проводится выездное голосование.