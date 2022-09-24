Варшава, , 18:55 — REGNUM В центре Варшавы, на площади Парадов возле Дворца культуры и науки проходит акция против «украинизации Польши», организованная партией националистов «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна. Как передаёт РТ, акция проходит под лозунгом «Остановить украинизацию Польши».

У Дворца культуры и науки, который варшавяне именуют «дворцом Сталина», собрались около 100 человек, которые принесли национальные флаги и плакаты «Stop ukrainization», «Stop depolonization», «Жители бывш. УССР — только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды», «Хватит воровства под видом помощи бывш. УССР». После митинга националисты планируют пройти маршем по центру города.