Тегеран, , 18:52 — REGNUM Происками враждебных сил с целью дестабилизации обстановки назвал глава МВД Ирана Ахмад Вахиди недавно произошедшие в стране беспорядки. Он подверг критике «тех, кто занял безответственную позицию и подстрекал к насилию», и заявил, что такие действия не смогут остановить прогресса и стратегических достижений исламской республики.

«Мы продолжим борьбу с беспорядками и защитим права граждан, соблюдая исламские правовые нормы. Все бунтовщики, которые устраивали погромы, нападали на госучреждения и сотрудников правоохранительных органов, будут привлечены к судебной ответственности», — передаёт слова Вахиди ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Манар».

По словам министра, меры по ограничению доступа к соцсетям и некоторым интернет-изданиям носят временный характер, и предназначен «для контроля за безопасностью и сдерживания бунтовщиков».

Беспорядки в Иране вспыхнули после слухов о том, что 22-летняя Махса Амини погибла в результате избиения в полицейском участке, куда была доставлена из-за неправильно повязанного хиджаба. По мнению властей, смерть наступила в результате сердечного приступа, и никаких следов насилия не обнаружено. Как сообщил вещающий из Дубая телеканал «Аль-Хадас», беспорядками были охвачены около 30 городов Ирана. По сведениям правозащитников, за семь суток погибло около 50 демонстрантов, по официальным данным — 35 человек. Более 1200 человек были задержаны.