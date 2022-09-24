Милан, Италия, , 18:46 — REGNUM Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти объяснил, почему клуб не стал подписывать нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалу после истечения его контракта с туринским «Ювентусом».

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

«Да, переговоры с Дибалой были, но, когда мы взяли Лукаку, у нас уже было большое количество нападающих. Думаю, что в Риме он хорошо прижился. Я знаю Моуринью, и я знаю, что он может максимально использовать его лучшие качества», — цитирует Дзанетти издание La Gazzetta dello Sport.

За «Рому» Дибала выступает с 20 июля 2022 года после перехода из «Ювентуса» на правах свободного агента. Действующее соглашение 28-летнего аргентинца с «волками» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в восьми матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.