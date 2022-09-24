Москва, 24 сентября 2022, 18:45 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призывал представителей всех субъектов РФ создать наблюдательные комиссии за частичной мобилизацией, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.
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В наблюдательные комиссии, по мнению парламентария, должны войти: региональные уполномоченные по правам человека; представители основных конфессий; представители объединений матерей; делегаты от объединений инвалидов; лидеры общественного мнения; представитель областного военкомата.
«Только так мы обеспечим прозрачность частичной мобилизации и сможем успокоить взбудораженное фейками и реальными ошибками военкоматов общество», — убежден Миронов.
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