Москва, 24 сентября 2022, 18:45 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призывал представителей всех субъектов РФ создать наблюдательные комиссии за частичной мобилизацией, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

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В наблюдательные комиссии, по мнению парламентария, должны войти: региональные уполномоченные по правам человека; представители основных конфессий; представители объединений матерей; делегаты от объединений инвалидов; лидеры общественного мнения; представитель областного военкомата.

«Только так мы обеспечим прозрачность частичной мобилизации и сможем успокоить взбудораженное фейками и реальными ошибками военкоматов общество», — убежден Миронов.

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