Москва, 24 сентября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Истинные подвижники и энтузиасты, сохраняющие отечественную культуру, составляют коллектив Центрального дома учёных (ЦДУ) Минобрнауки, отметил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 100-летия ЦДУ. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что Дом учёных — легендарное учреждение, достопримечательность столицы и центр притяжения для представителей научной и творческой интеллигенции.

«Гордость ЦДУ — многие поколения его сотрудников: квалифицированных профессионалов, истинных подвижников и энтузиастов, безгранично преданных избранному делу», — отметил Путин в телеграмме.

Президент пожелал коллективу и ветеранам ЦДУ успехов и всего самого наилучшего.