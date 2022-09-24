Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вновь перенесло запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне, которая планировалась на 27 сентября. Об этом 24 сентября сообщается на сайте NASA.

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«На основе прогнозов наших партнеров в Национальном центре по наблюдению за ураганами и в Космических силах США мы приняли решение перенести запуск с 27 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что на Флориду, откуда должен производиться запуск, надвигается тропический шторм «Иэн».

Как сообщало ИА REGNUM, первый пробный запуск миссии Artemis I был проведен 29 августа, а второй — 3 сентября. Обе попытки оказались неудачными из-за неполадок, связанных с одним из двигателей и топливной системой ракеты.

После второго неудачного испытания инженеры устранили утечки топлива, 21 сентября массивная ракета SLS прошла ключевой тест по заправке топливом, NASA готовилось к возможной попытке запуска 27 сентября.

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