Анкара, 24 сентября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В Эгейском море затонула лодка с нелегальными мигрантами. Трагедия произошла у побережья района Айваджик провинции Чанаккале на западе Турции. Об этом 24 сентября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на данные местным властей.

U.S. Coast Guard Лодка с мигрантами

По последним данным, в результате происшествия погибли шесть мигрантов, еще 15 человек удалось спасти.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 22 сентября сотрудники береговой охраны Болгарии спасли в Черном море тонущую лодку, на борту которой находилось 38 выходцев из Афганистана и Сирии.