Барселона, Испания, 24 сентября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. 23-летнему центральному защитнику «Барселоны» и сборной Уругвая Рональду Араухо может потребоваться операция после травмы, полученной во время товарищеского матча со сборной Ирана. Об этом 24 сентября сообщает издание Mundo Deportivo.

«Барселона»

По информации источника, уругваец получил разрыв сухожилия приводящей мышцы правого бедра. Перед началом чемпионата мира 2022 года в Катаре Араухо должен принять решение, как поступить — проводить традиционное лечение или же прибегнуть к операции.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в семи матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.