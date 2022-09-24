День Победы для пятого «Бессмертного полка» в Барнауле выдался холодным и ветреным, но плохая погода никогда не останавливала жителей столицы Алтайского края. Вот и сегодня участников акции в столице Алтайского края собралось не менее 60 тысяч человек. Многие, по традиции, вначале шли на Мемориал Славы — помянуть павших в Великой Отечественной войне.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM У Мемориала Славы в Барнауле. 9 мая 2017 года

Светлана Шаповалова ИА REGNUM С каждым годом Ветеранам Великой Отечественной войны становится все тяжелее посещать мероприятия на День Победы

Так обычно поступали и в нашей семье, только с 2009 года личный праздник «со слезами на глазах» начинается 6 мая. В этот день не стало бойца-краснофлотца 255 Таманской бригады морской пехоты, любимой бабушки — Любови Евстафьевны Королевской. Это про нее в 1943 году написал рассказ «Девушка с Тамани» военный корреспондент «Известий» Аркадий Первенцев. Поэтому последние 8 лет праздник чтим, но праздновать — духу не хватает. Тем более — пройти в рядах «Бессмертного полка». Раньше он казался чем-то чуждым, неискренним, недостойным приобщению тысяч людей к сокровенным переживаниям.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Мемориал Славы 9 мая 2017 года. Руководство Барнаула и Алтайского края

Когда работа обязывала — 9 мая шла на освещение мероприятий с тяжелым сердцем. Глядя на нарядных ветеранов и участников шествия с портретами своих родных, невозможно было без слез думать о том, что довелось пережить моей бабуленьке и осознать, что я больше не смогу поздравлять самого дорогого мне человека. Обнимать, дарить букетик цветов и ее любимые сладости, разговаривать, разгадывать кроссворды или рукодельничать (она учила меня многому, в том числе, усидчивости, обращению с крючком и спицами).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. 9 мая 2017 года. Мемориал Славы

Боль от потери не прошла и спустя 8 лет. Но подрос сын. И вот сегодня, 9 мая 2017 года, «Девушка с Тамани» впервые встала в строй «Бессмертного полка». Во многом на решение повлияло общение с одним из авторов — Сергеем Лапенковым. Очень тронули слова, которые он написал на своей странице в соцсети.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Правнук Любови Королевской — героини рассказа «Девушка с Тамани» — выше всех несет ее портрет

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дань памяти. Женщина несет цветы к барнаульскому Мемориалы Славы

«Наш Бессмертный полк, он не про колонны. Он про конкретного человека. В толпе, увы, всегда идиотов хватает. Они заметнее, с их танчиками и пипидастрами. Но большинство — люди. Как и те, кто не пошёл в колонне. Форма не важнее смысла. А смысл в памяти. О настоящих, а не выдуманных героях. О реальной истории. Без легенд и мифов. Зовите ее Бессмертным полком или как-то ещё. Или не называйте никак».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Почетный караул У Мемориала Славы в Барнауле. 9 мая 2017 года

Так случилось, что о боевых заслугах, ранениях и лишениях своей бабушки узнала уже будучи взрослой. Причем, не от нее самой (о чем очень и очень сожалею). Тоненькая книжка карманного формата «Девушка с Тамани» из серии «Библиотека красноармейца», в годы войны была очень популярна у бойцов. Аркадий Алексеевич Первенцев познакомился с Любой Кулик в одном из госпиталей на черноморском побережье, где она оправлялась после очередного ранения, и помогала делать перевязки раненым, поступавшим с фронта. До этого он побывал в ее части, где командование рассказало ему о том, как отважно сражалась Любаша, получала ранения и снова возвращалась на передовую.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Героиня рассказа Аркадия Первенцева «Девушка с Тамани» Любовь Кулик

Со временем мне удалось отыскать эту книжицу в Санкт-Петербурге. Трогательная история впечатляла драматизмом и невероятной стойкостью молодой девушки-морячки. Но до глубины души потрясло то, что ее героиней была моя родная бабушка. Нам, внукам, она почти ничего не рассказывала о войне. Жалею, что мало расспрашивала сама. В детстве казалось, что бабулечка (в девичестве Любовь Кулик) рядом будет всегда, и не стоит ее огорчать воспоминаниями о страшном времени. А вот Аркадий Первенцев расспросил.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Награды бойца-краснофлотца 255-ой Таманской бригады морской пехоты Любови Королевской (Кулик), героини рассказа Аркадия Первенцева «Девушка с Тамани»

Он узнал, что бабушкину маму (зеленоглазую красавицу Анастасию) во время оккупации немцы поставили поваром в части. Пользуясь этим, она помогла устроить побег нашим военнопленным. За это ее повесили на площади в самом центре Тамани, и неделю не разрешали снять ее раздувшееся на жаре тело — для острастки другим. Отец, который в это время был среди партизан, видимо, узнал о смерти жены, ночью он прокрался к виселице, снял тело, и на плащ-палатке оттащил его куда-то в лесополосу для захоронения. Немцам не сложно было найти его по следу, и он был расстрелян. После недолгих разбирательств оккупанты согнали в один ров еще девятнадцать человек из числа родственников отца и матери бабушки, и расстреляли. Когда станичники пришли похоронить убиенных, их поразило, что двоюродная сестренка Любаши — пятилетняя Настенька, застыла, прижавшись к бабушке Варваре, на теле которой не было ни одной раны. Значит, ее засыпали живой… Сестренку Валю перед этим угнали в Германию, но ей удалось сбежать.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM На общей фотографии — Софья Королевская (во втором ряду крайняя справа)

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Надежда Прокофьевна Гудзь (девичья фамилия Лебедь). В конце июле 1943 года повешена фашистами вместе с мамой бабушки — Анастасией Лебедь

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Надпись на фотографии Надежды Прокофьевны Гудзь сделана рукой бабушки

Кстати, «родная сестренка Валя», которую бабушке удалось отыскать, и после войны винила ее в смерти родных. «О, ватники пожаловали!», такими непонятными тогда словами тетя Валя встретила нас с бабушкой в Крыму, когда мы, скопив денег на билет, добрались в 80-х годах до Тамани. Абрикосы с дерева срывать нам, приехавшим через всю страну с Сибири, не разрешалось с пояснением «это на продажу». Да и за стол нас не первыми приглашали. Такое вот обидное детское воспоминание отпечаталось в памяти. А до того, как мы прибыли в Тамань, останавливались в Керчи — у бабушкиной фронтовой подруги — погостить. Как же вкусно она нас кормила и приветливо встречала! Но уезжали мы от «тетьЛюды» почему-то в спешке. Помню, как проснулась от крика бабушки «Ноги моей здесь больше не будет!». Только недавно узнала, что произошло тогда между взрослыми. Хозяйка квартиры разговоре с бабушкой сказала, мол «сожалею, что Победа нам такой ценой досталась, сдаться нужно было фашистам — жили бы лучше». Больше бабушка с подругой не общалась.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Орденские книжки и удостоверение бойца-краснофлотца 255-ой Таманской бригады морской пехоты Любови Королевской (Кулик), героини рассказа Аркадия Первенцева «Девушка с Тамани»

Но не только душевные раны, но и физические, оставались с ней всю ее жизнь: многочисленные осколки от снарядов, синий шрам на горле и вырезанный штыком якорь на предплечье.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Барнауле эта женщина встречала с пристальным вниманием

Отрывок из рассказа Аркадия Первенцева:

«Когда отгремели бои за Новороссийск и Анапу, танки штурмовали Темрюк, прорываясь к нему от Курчанского лимана, а немцы поспешно утекали в Крым, произошел самый страшный случай из ее фронтовой жизни. Любаше необходимо было пробраться в ночную Тамань, поэтому ее высадил ночью сторожевик.

После избиения немец рванул на ее груди кофточку, и увидел, что под ней тельняшка. Дальше допрос продолжался уже с пытками — Любаше вонзили штык в левое плечо и вырезали якорь. Когда от нестерпимой боли девушка потеряла сознание, ее решили повесить у черешни, на лермонтовской круче. Перед повешением Любаша была в полубессознательном состоянии, но сердце забилось, когда она услышала, как рявкнули берега и ожили автоматной стрельбой. Из тумана вырвались оранжевые ленточки гвардейских бескозырок. Гремели пушки. Где-то близко пронеслись танки. Над берегом гремели голоса «морских орлов». Свои!

Это можно назвать только чудом: из петли ребята вынули Любашу еще живой! Правда, перерезая штыком веревку, поранили горло, и на этом месте остался еще один синий шрам».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Морской якорь, вырезанной фашистами на предплечье Любови Кулик в Тамани

Только теперь осознаю, что бабушка испытывала, когда она поглаживала свои руки и говорила: «раны, деточка, ноют, спать не дают». Память об этом помогает осознавать, что мои проблемы — ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить женщинам военного времени: на войне и после неё.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Таким зеленым и мирным 9 мая 2017 года выглядит место, с которого в годы Великой Отечественной войны барнаульцы отправлялись на фронт

Первый год после войны Люба Кулик прожила одна на развалинах родной хаты в Тамани, сожженной немцами. Крышей служила плащ-палатка, натянутая между стен. Ноги вместо обуви тряпками приходилось обматывать. И даже в такой бедности и голоде она готова была последнюю рубаху с себя снять и помочь тем, кто больше нуждался.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Молодые «бойцы». День Победы в Барнауле

«Ушел великий человек, испивший полную чашу горя и лишений. Ушла великая женщина. Для меня отныне праздник Дня Победы будет днем скорби по ней», — так сказал на похоронах Любови Королевской ее духовный отец — Валерий. Совершенно похожие чувства испытывала по поводу кончины бабушки и я.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Священная земля Новороссийска на Мемориале Славы в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM День Победы в Барнауле. Девчушка удивлена чем-то

Но сегодня, шествуя в рядах «Бессмертного полка», неожиданно осознала, что вместе со скорбью чувствовала гордость своей причастностью к происходящему и тем, что меня еще в детстве причислили к «ватникам». Почувствовала не многотысячную толпу, а огромную людскую волю и силу.

Наверное такие же эмоции ощутили наши предки в июне 1941 года. Просто посмотрите на фото.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай. Тогул. 1941 год. Проводы на фронт

На лица. В глаза. Да, это страшный и кровавый сорок первый. Но без него не было бы победного сорок пятого. Не было бы нас, «ватников из бессмертного полка».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM День Победы и «Бессмертный полк» в Барнауле

Светлая память всем: дожившим до Победы и павшим на пути к ней!

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульцы много фотографировались на память в «военной форме» после «Бессмертного полка»

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Алтайском крае проживают более 33 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственных участников боевых действий и инвалидов — 1626; 7107 — вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников войны; 256 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 363 бывших несовершеннолетних узника фашизма, 23 тысячи 938 тружеников тыла.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM День Победы в Барнауле. Шествие «Бессмертного полка»

Но сегодняшний парад Победы на Красной площади в Москве впервые пройдет без алтайских ветеранов. И дело не в финансовых обстоятельствах, а в том, что большинству з них уже исполнилось 90 лет. Ответственные за поездку решили не рисковать здоровьем уважаемых людей.