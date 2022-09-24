Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Американский джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс скончался в возрасте 81 года. Сообщение об этом опубликовано 24 сентября на странице звукозаписывающей компании Luaka Bop в Twitter.

(сс) congerdesign Саксофон

В компании, работавшей с музыкантом, рассказали, что Сандерс ушёл из жизни утром в Лос-Анджелесе, в окружении членов семьи и друзей.

«Мы опустошены новостью о том, что Фэроу Сандерс ушёл из жизни», — говорится в сообщении.

Сандерс известен как саксофонист и флейтист, обладатель премии «Грэмми» и других музыкальных наград. Его причисляли к самым изобретательным и энергичным представителям направления фри-джаз.

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