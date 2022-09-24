Донецк, 24 сентября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Населенный пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами.