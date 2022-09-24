Москва, , 18:25 — REGNUM Большинство жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей на вопрос об участии в голосовании по вопросу территориальной принадлежности ответили, что скорее примут участие в референдуме о воссоединении с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией ИНСОМАР.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

Так, в ДНР 89% опрошенных ответили, что скорее примут участие в референдуме. В ЛНР — 91%, Запорожской области — 82%, Херсонской области — 72%.

При этом абсолютное большинство опрошенных поддерживают вхождение этих субъектов в состав Российской Федерации (ЛНР — 97%, ДНР — 94%, Херсонская область — 83%, Запорожская область — 84%).

Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%.