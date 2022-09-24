Луганск, , 18:31 — REGNUM Референдумы о воссоединении с Россией, проходящие в республиках Донбасса, войдут в историю. Они показывают важность единства, заявила 24 сентября наблюдатель из Словакии на референдуме в ЛНР Любица Блашкова.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению наблюдателя, у республик «всё получится» и они войдут в состав России. Она выразила надежду, что Донбасс будет первой ласточкой, которая покажет всем остальным славянам, что нужно быть вместе.

«Потому что единство — это большая сила. Поэтому нас долгие годы пытались все рассоединить. Особенно славян. И, к сожалению, многие славяне помогают англосаксам», — приводит слова Блашковой Луганский информационный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум будет проходить в ЛНР с 23 по 27 сентября. До 26 сентября включительно голосование будет проходить в специально организованных местах, в том числе на придомовых территориях, а 27 сентября — на избирательных участках. На территории республики организован 461 участок для голосования, в регионах России — ещё 201.

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