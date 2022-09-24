Горловка, ДНР, , 18:17 — REGNUM В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом 24 сентября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«ВФУ нанесли удар по Никитовскому району Горловки, — говорится в сообщении. — В поселке Геологоразведка по улице Софийской ранена мирная жительница 1956 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Горловку натовскими снарядами.