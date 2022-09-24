Горловка, ДНР, 24 сентября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом 24 сентября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

«ВФУ нанесли удар по Никитовскому району Горловки, — говорится в сообщении. — В поселке Геологоразведка по улице Софийской ранена мирная жительница 1956 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Горловку натовскими снарядами.