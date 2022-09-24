Луганск, 24 сентября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Обращения по нарушениям на референдуме в ЛНР в первые два дня голосования не поступали, заявила 24 сентября журналистам заместитель председателя Общественной палаты Луганской Народной Республики Лина Вокалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

Всё соответствует «букве закона», ответила она на вопрос о возможных нарушениях.

«Ни вчера, ни сегодня никаких обращений не поступало», — сказала Вокалова на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке международные наблюдатели заявили об отсутствии замечаний к проведению референдума, об открытости голосования.

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