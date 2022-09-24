Донецк, 24 сентября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Представители ВСУ вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:45 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 17:45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще 10 снарядов калибра 155 мм.