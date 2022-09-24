Москва, , 18:04 — REGNUM Категорически против закрытия границ России на фоне частичной мобилизации выступил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Уверен, что сейчас ни в коем случае нельзя закрывать границы. Это только увеличит панику и усилит нервозность в обществе», — отметил Миронов.

Да и о каком закрытии границ может идти речь, ведь Россия — государство с открытой экономикой, подчеркнул парламентарий.

«Закрытие границ повлечет за собой не только экономические последствия, но и осложнит возврат уехавшим гражданам», — подчеркнул депутат.

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