Москва, 24 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Категорически против закрытия границ России на фоне частичной мобилизации выступил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Уверен, что сейчас ни в коем случае нельзя закрывать границы. Это только увеличит панику и усилит нервозность в обществе», — отметил Миронов.

Да и о каком закрытии границ может идти речь, ведь Россия — государство с открытой экономикой, подчеркнул парламентарий.

«Закрытие границ повлечет за собой не только экономические последствия, но и осложнит возврат уехавшим гражданам», — подчеркнул депутат.

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