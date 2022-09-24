Москва, 24 сентября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Народного артиста РСФСР Владимира Краснопольского, скончавшегося на 90-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище 27 сентября. Об этом 24 сентября сообщили ТАСС в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Похороны пройдут во вторник, 27 сентября, на Троекуровском кладбище, — сказал собеседник агентства. — Отпевание — в храме при кладбище».

Отмечается, что церемония прощания с артистом состоится там же.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Краснопольский, который являлся режиссером фильмов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень», скончался на 90-м году жизни.

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