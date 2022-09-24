Москва, 24 сентября 2022, 17:59 — REGNUM На фоне частичной мобилизации в десятках военкоматах по всей стране происходит беспредел. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября, такое мнение высказал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

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«Что происходит в десятках военкоматов по всей стране? Порой другого слова, кроме как «беспредел», подобрать невозможно! Люди в погонах интерпретируют слова верховного главнокомандующего и министра обороны как им вздумается! Забривают в солдаты всех подряд, без оглядки на здоровье, армейский опыт, семейные обстоятельства и прочее!» — возмущен Миронов.

«В голове не укладываются факты из мобилизационных историй, которые я изучаю каждый день! В одном регионе людей запугивают несуществующими распоряжениями и забирают многодетных отцов, имеющих больше четырех детей. В другом — чуть ли не в доме хватают единственного кормильца родителей-инвалидов. В третьем — просто отменяют медкомиссию и трамбуют в автобусы граждан с ужасными диагнозами», — перечислил парламентарий.

«У меня вопрос к этим бравым военкомам: вы что творите? Вам ни президент, ни министр не указ? Или, может быть, значение слова «частичная» вам никто не объяснял? Или вы насмотрелись роликов о том, как «успешно» проходит мобилизация в [б. УССР] и решили, что вот он — наш путь? Так вот, вы ошибаетесь! И ошибаетесь фатально! Действуя по принципу «кому война, кому мать родна», хватая всех без разбора, отбирая у призывников вещи, вы помогаете врагу», — заявил Миронов.

По мнению депутата, такие бравые военкоматы сеют панику в обществе, подкидывают деятелям лишние поводы штамповать фейки.

«Ведь каждое из ваших безумных распоряжений, каждый из незаконно призванных граждан — повод для создания ужасающего кейса. Который катится потом по социальным сетям как снежный ком. Обрастая легендами и вселяя в людей страх. Вы все — не помощники, вы вредители! Которым место не в тёплых кабинетах в мирных регионах нашей Родины, а на передовой в окопах!» — убежден Миронов.

Лидер СРЗП призвал организовать частичную мобилизацию крайне щепетильно.

«Власти не имеют права скрывать собственные ошибки и возникшие перекосы, нужно не только признавать, но и оперативно их исправлять. Конечно, погрешности имеют место быть, ведь система мобилизации не работала в таком режиме со времен Великой Отечественной войны, но нужно срочно наводить порядок и вводить меры ответственности для военных чиновников», — подчеркнул Миронов.

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