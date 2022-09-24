Новая Каховка, Украина, 24 сентября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Киевские каратели усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в Херсонской области в дни референдума, сообщил 24 сентября глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

«К большому сожалению, да. Не просто интенсивность, но сегодня ночью были поражены в очередной раз гражданские объекты — более 20 торговых точек и магазинов уничтожено и сгорело. Люди опять лишились возможности зарабатывать деньги, имущества. С каждым таким ударом они теряют уважение к тем, кто производит такие обстрелы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Новой Каховки выложили видеозапись последствий обстрелов оптового рынка, который был произведён киевскими боевиками в ночь на 24 сентября.

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