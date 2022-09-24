Сысерть, Свердловская область, , 17:52 — REGNUM В Свердловской области пожарные стабилизировали ситуацию с торфяным пожаром возле деревни Большое Седельниково. Ситуация находится на контроле, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Пожар Dave Hogg

Сейчас усилия пожарных сосредоточены на проливке отдельных очагов тления. Общая их площадь составляет 35 га. Сложность тушения вызвана глубиной залегания тлеющих участков в толще торфяника. Чтобы повысить эффективность, перед проливкой огнеборцы перекапывают верхний слой грунта.

Всего в ликвидации пожара задействованы 202 человека. Также привлечено 35 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на уходящей недели в Екатеринбурге и окрестностях отмечался смог. Также местные жители жаловались на запах гари.