Лондон, , 17:41 — REGNUM «Исторической авантюрой» назвали журналисты агентства финансовой информации Bloomberg премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов без учета текущей ситуации в мире. По их мнению эта авантюра может провалиться, и привести к кризису фунта стерлинга.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Снижение налогов в ближайшие пять лет обойдется бюджету в 161 миллиард фунтов. А продолжение политики энергетической гарантии увеличит эту сумму еще на 60 миллиардов фунтов в ближайшие полгода», — цитирует публикацию РИА «Новости».

Снижение налогов, по мнению Трасс, должно помочь Великобритании пройти энергетический кризис. Но по мнению авторов Bloomberg, такие действия могут привести к росту инфляции.

Как сообщала ранее британская газета Guardian, правительство Британии объявило об энергетических гарантиях для населения. Предполагается заморозка счетов за электроэнергию в среднем на уровне 2500 фунтов стерлингов в год в течение следующих двух лет.

Вследствие введения антироссийских санкций и действий по отказу от энергоносителей из РФ, западные страны столкнулись с серьёзным энергетическим кризисом. В связи с подорожанием топливных ресурсов, прежде всего газа, европейская промышленность лишилась конкурентных преимуществ, что ударило и по другим сферам экономики.