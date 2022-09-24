Вашингтон, 24 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Только невменяемые люди могут призывать к нанесению ядерных ударов. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон, комментируя призыв к США советника руководителя офиса В. Зеленского Михаила Подоляка начать ядерную войну с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Подоляк в интервью газете Guardian заявил, что США должны отреагировать в случае, если Россия применит в б. УССР ядерное оружие. Удары, полагает он, должны быть нанесены, даже «если Москва только подумает о такой возможности».

«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <…> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!» — подчеркнул Такер.

По мнению ведущего, для администрации президента США Джо Байдена настал самый подходящий момент, чтобы надавить на Киев и добиться разрешения кризиса через мирные переговоры. Однако Белый дом продолжает снабжать киевский режим оружием, финансировать конфликт и обвинять во всём Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам 21 сентября заявил, что антироссийская риторика Запада находится уже за гранью — в ход пошёл ядерный шантаж. Он предупредил, что «роза ветров может развернуться» в сторону тех, кто грозит ядерным оружием.

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