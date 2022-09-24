Донецк, , 17:34 — REGNUM Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16:21 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 16:50 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. 17:00 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Новобахмутовку из артиллерии.