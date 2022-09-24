Берлин, , 17:34 — REGNUM Северные регионы Германии выступили за введение ценовых зон в зависимости от стоимости электроэнергии, сообщает 24 сентября Welt am Sonntag.

Германия Petra B. Fritz

Так, в трех регионах ФРГ считают, что земли, в которых находятся источники возобновляемой энергии, должны получить преимущество над теми областями, где используется традиционная энергетика.

Министр энергетики земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Гольдшмидт раскритиковал Баварию, обвинив ее в отказе от использования альтернативных источников.

«Более 15 лет правительство Баварии в области энергетической политики выступало с гражданской инициативой, саботируя расширение электросетей и ветроэнергетики. Люди на севере просто больше не могут понять, почему они должны платить за это по счетам», — сказал он.

Напомним, ранее газета Die Welt сообщила, что поставщики газа в Германии стараются сохранить сверхприбыли от дефицитного топлива, поэтому отказываются подключать клиентов к базовым тарифам, вынуждая граждан использовать дорогой тариф вместо более дешёвого.

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