Берлин, 24 сентября 2022, 17:34 — REGNUM Северные регионы Германии выступили за введение ценовых зон в зависимости от стоимости электроэнергии, сообщает 24 сентября Welt am Sonntag.
Так, в трех регионах ФРГ считают, что земли, в которых находятся источники возобновляемой энергии, должны получить преимущество над теми областями, где используется традиционная энергетика.
Министр энергетики земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Гольдшмидт раскритиковал Баварию, обвинив ее в отказе от использования альтернативных источников.
Напомним, ранее газета Die Welt сообщила, что поставщики газа в Германии стараются сохранить сверхприбыли от дефицитного топлива, поэтому отказываются подключать клиентов к базовым тарифам, вынуждая граждан использовать дорогой тариф вместо более дешёвого.
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