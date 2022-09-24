Троицк, Челябинская область, , 17:21 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер 24 сентября посетил военкомат в Троицке. Об этом сообщает пресс-служба главы Южного Урала.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, он встретился с офицерами, которые уже сегодня в рамках частичной мобилизации отправляются на боевое слаживание. Текслер подчеркнул, что они едут защищать будущее России, её независимость и территориальную целостность.

«От всех жителей Челябинской области передаю вам слова благодарности. Вместе с вашими семьями будем ждать вашего возвращения домой», — сказал Алексей Текслер.

Добавим, также в Троицке 24 сентября медкомиссию проходили 100 человек. Они были из Троицка, а также Октябрьского и Троицка Троицкого районов Челябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.